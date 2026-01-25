Das Land plant eine Schutzanlage in der Weißenfelser Ortschaft. Welche Argumente Gegner und Befürworter haben und welche Empfehlung es für den Stadtrat gibt.

Ein Deich für Uichteritz? - Deshalb ist das Bauwerk umstritten

So sah es im Juni 2013 auf den Saalewiesen bei Uichteritz aus.

Weißenfels/MZ. - Der Ausschuss für Stadtentwicklung in Weißenfels hat bei drei Gegenstimmen den Bau des umstrittenen Hochwasserdeichs an der Saale in Uichteritz befürwortet. Die erst nach einer Auszeit verabschiedete Empfehlung an den Stadtrat wurde jedoch um die Aussage ergänzt, dass „eine Überarbeitung hinsichtlich der technischen Ausstattung und Deichdurchlässe notwendig erscheint.“ Die endgültige Entscheidung soll der Stadtrat am Donnerstag dieser Woche treffen.