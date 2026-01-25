In der Zeitzer Mittelstraße brennt es in einer Wohnung. Das Haus muss evakuiert werden. Was Feuerwehrsprecher Frank Hoffmann bisher sagen kann.

Zeitz/MZ. - Großeinsatz für die Zeitzer Feuerwehr am Sonntagabend: In der Mittelstraße brennt es in einem Wohnhaus. Dutzende Einsatzkräfte, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, da sich nach ersten Informationen Menschen in der betroffenen Wohnung befinden sollen.