weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Großbrand in Zeitz: Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Zeitz bei Wohnungsbrand: Menschen und Tiere in Gefahr

Großbrand in Zeitz Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Zeitz bei Wohnungsbrand: Menschen und Tiere in Gefahr

In der Zeitzer Mittelstraße brennt es in einer Wohnung. Das Haus muss evakuiert werden. Was Feuerwehrsprecher Frank Hoffmann bisher sagen kann.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 25.01.2026, 20:16
Die Zeitzer Feuerwehr wurde am Sonntagabend zu einem Großbrand gerufen.
Die Zeitzer Feuerwehr wurde am Sonntagabend zu einem Großbrand gerufen. Foto: Feuerwehr Zeitz

Zeitz/MZ. - Großeinsatz für die Zeitzer Feuerwehr am Sonntagabend: In der Mittelstraße brennt es in einem Wohnhaus. Dutzende Einsatzkräfte, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, da sich nach ersten Informationen Menschen in der betroffenen Wohnung befinden sollen.