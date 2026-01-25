Nach Fusion zweier Kirchenkreise Superintendentin des neuen Kirchenkreises Saale-Unstrut im Dom Merseburg feierlich in Gottesdienst eingeführt
Am Sonntag ist Tanja Pilger-Janßen, die Superintendentin des neuen evangelischen Kirchenkreises Saale-Unstrut, im Dom Merseburg in ihren geistlichen Dienst eingeführt worden. Regionalbischof Johann Schneider betonte, dass sich die Erwartungen an die neue Superintendentin mit Blick auf den nun größeren Kirchenkreis neu justieren müssten. Der neue Kirchenkreis ist fusioniert aus den Kirchenkreisen Naumburg-Zeitz und Merseburg.
Merseburg/MZ. - Im gut gefüllten Merseburger Dom wurde am Sonntag die Superintendentin des neuen Evangelischen Kirchenkreises Saale-Unstrut, Tanja Pilger-Janßen, in ihren geistlichen Dienst eingeführt. Seit dem 1. Januar hat Pilger-Janßen, die zuvor Pfarrerin in Berlin war und nun in Naumburg wohnt, das Amt bereits inne. Der neue Kirchenkreis ist fusioniert aus den beiden Kirchenkreisen Naumburg-Zeitz und Merseburg.