Das Bündnis „IfS dichtmachen“ scheint ihr Ziel erreicht zu haben: Das rechtsextreme „Institut für Staatspolitik“ ist dicht. Wanja Seifert, ein Sprecher der Initiative erklärt, warum deren Arbeit in Schnellroda dennoch weitergeht - und wohl auch die der Rechtsextremen.

Rechtsextreme Einrichtung in Schnellroda

Die Initiative „IfS dichtmachen“ demonstriert seit Jahren in Schnellroda.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Über Jahre hat die Initiative „IfS dichtmachen“ in Schnellroda Proteste gegen das „Institut für Staatspolitik“ organisiert. Am Wochenende hatte Götz Kubitschek, der führende Kopf der als Ideengeber für die rechtsextreme Szene und vor allem der AfD bekannten Einrichtung, die Auflösung des IfS bekanntgegeben. Dessen wichtigstes Publikationsorgan, „Die Sezession“, soll über eine Privatfirma von Erik Lehnert weitergeführt werden. Kubitschek selbst hat eine Firma gegründet, die etwa Seminare anbieten will.