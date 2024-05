Nach der Auflösung des rechtsextremen „Instituts für Staatspolitik“ (IfS) in Schnellroda stellt sich die Frage nach der weiteren Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Wie die Behörde reagieren will.

Das IfS ist aufgelöst - so reagiert der Verfassungsschutz

Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt

Halle/Schnellroda/MZ - Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt will nach der Auflösung des rechtsextremen „Instituts für Staatspolitik“ (IfS) um den neurechten Verleger Götz Kubitschek in Schnellroda (Saalekreis) mögliche Nachfolge-Organisationen weiter im Blick behalten.