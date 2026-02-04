Trotz Ausfälle und technischer Pannen startet der Roitzscher Carnevalsverein mit rund 180 Gästen, viel Applaus und einem lebendigen Kinderfasching erfolgreich in die neue Session.

Grippewelle trifft Karneval - Roitzscher Carnevalsverein feiert trotzem und keiner will nach Hause

Mit einem farbenfrohen Auftritt prägen die „Springmäuse“ das Bühnenprogramm zum Start der neuen Karnevalssession in Roitzsch.

Roitzsch/MZ. - Der Start ist schwieriger als gedacht. Doch am Samstagabend passt vieles zusammen. Rund 180 Gäste erleben in der Mehrzweckhalle der Roitzscher Schule einen Auftakt, der ankommt. Mit einem abwechslungsreichen Programm und einem gut gefüllten Saal eröffnet der Roitzscher Carnevalsverein die neue Karnevalssession. Dass es überhaupt so kommt, ist keine Selbstverständlichkeit.