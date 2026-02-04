Ehrung für „Fair Play-Geste des Monats“ Trotz eigener Not - fair geht vor: Wie Nebraer Fußballer mit Anstand und Sportsgeist sogar Gegner beeindrucken
Obwohl sie als Vorletzte der Kreisliga-Staffel 1 jedes Tor und jeden Punkt dringend brauchen, erweisen sich die Kicker des FC ZWK Nebra II gegen die SG Freyburg II / Gleina als prima Sportsleute. Für welche mega ungewöhnliche Aktion auf dem Spielfeld sie jetzt einen Preis erhalten.
Aktualisiert: 04.02.2026, 19:18
Nebra - Den 15. November 2025 werden die Kreisliga-Fußballer von der zweiten Mannschaft des FC ZWK Nebra ganz gewiss nicht so schnell vergessen – und zwar nicht nur, weil da mit Markus Konieczny einer der ihren seinen 41. Geburtstag feierte.