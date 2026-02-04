Obwohl sie als Vorletzte der Kreisliga-Staffel 1 jedes Tor und jeden Punkt dringend brauchen, erweisen sich die Kicker des FC ZWK Nebra II gegen die SG Freyburg II / Gleina als prima Sportsleute. Für welche mega ungewöhnliche Aktion auf dem Spielfeld sie jetzt einen Preis erhalten.

Trotz eigener Not - fair geht vor: Wie Nebraer Fußballer mit Anstand und Sportsgeist sogar Gegner beeindrucken

Finn Melzian vom Landesfußballverband FSA (5. v. l.) übergibt Preis und Trainingsbälle an Andreas Henzel (6. v. r.) und dessen Nebraer Team.

Nebra - Den 15. November 2025 werden die Kreisliga-Fußballer von der zweiten Mannschaft des FC ZWK Nebra ganz gewiss nicht so schnell vergessen – und zwar nicht nur, weil da mit Markus Konieczny einer der ihren seinen 41. Geburtstag feierte.