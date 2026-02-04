Urte Bachmann ist neue Leiterin des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz und folgt damit auf Christina Funkel. Die 51-jährige Diplom-Biologin arbeitet seit 2017 in der Reservatsverwaltung, war zuletzt stellvertretende Leiterin .

Roßla/MZ - Urte Bachmann ist die neue Leiterin des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz. Sie folgt Christiane Funkel im Amt. Wie es aus dem Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt heißt, hat die 51-jährige Bachmann studiert und promovierte mit botanischem Schwerpunkt an der Martin-Luther-Universität Halle.