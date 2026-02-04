Wegen einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes ruft der Landkreis Wittenberg zur Vorsicht auf. Am Mittwoch und Donnerstag drohen glatte Straßen und Wege.

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg warnt – basierend auf Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) – vor Glätte im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr.

Grund dafür sei eine Wetterlage, bei der Regen auf gefrorene Böden und Oberflächen trifft und unmittelbar gefriert. Nach Einschätzung des DWD herrscht in Ostdeutschland derzeit Dauerfrost mit Temperaturen von bis zu minus 7 Grad Celsius. Aus südlicher Richtung ströme eine feuchte Luftmasse heran, die auf die kalte, bodennahe Luft trifft.

Dadurch bestehe die Gefahr von gefrierendem Regen. Für Sachsen-Anhalt rechnet der DWD aktuell eher mit Schneefall von bis zu zwei Zentimetern Neuschnee möglich. Auch ab Donnerstagnachmittag könne es erneut zu Niederschlägen kommen.