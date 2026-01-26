Der Winter hat Sachsen-Anhalt fest im Griff. Durch Schnee und Straßenglätte kam es bereits zu einigen Unfällen. Und auch der Öffentliche Nahverkehr fährt nicht überall.

In Sachsen-Anhalt gibt es bei Schnee und Glätte erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt haben Schnee und Glätte in der Nacht zu Montag und am Morgen für erhebliche Behinderungen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte besonders für die Nacht und die frühen Morgenstunden teils starke Glätte vorhergesagt.

Die winterlichen Straßenverhältnisse führten seit Sonntagabend allein um Halle zu mehr als 30 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Die meisten Unfälle verursachten Sachschäden. Menschen wurden leicht verletzt.

Glatte Straßen in Sachsen-Anhalt: Unfälle auf den Autobahnen

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, gab es auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt insgesamt 13 Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit Schneefall und daraus resultierender Winterglätte.

Zehn davon ereigneten sich demzufolge auf der A2, zwei auf der A14 und einer auf der A36.

So sei bespielsweise am Montagmorgen auf der A14 zwischen Tangerhütte und Lüderitz ein Lkw durch Glätte von der Straße abgekommen und in einer Ausfahrt steckengeblieben.

Glätte verursacht zahlreiche Unfälle auf Sachsen-Anhalts Straßen

Im Harz gab es seit Sonntagnachmittag 52 Unfälle – deutlich mehr als üblich, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 14 davon waren durch Glätte bedingt.

Auch rund um Bernburg sorgten die winterglatten Straßen für einige Verkehrsbehinderungen. Insgesamt 14 Glätteunfälle zählte die Polizei eigenen Angaben zufolge.

Seit Sonntagabend zählte die Polizei in Magdeburg bisher 19 Verkehrsunfälle, die auf Glätte zurückzuführen sind. So sei beispielsweise in der Kritzmannstraße in Magdeburg ein Gelenkbus von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ampelmast kollidiert.

Allerhand Blechschäden aufgrund von Straßenglätte verzeichnete die Polizei auch im Burgenlandkreis. Dort war es in der Nacht und am Montagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen.

Im Landkreis Wittenberg gab es ebenfalls mehrere Unfälle durch glatte Straßen. Bei einem Serienunfall mit vier Fahrzeugen auf der A9 wurden den Angaben zufolge zwei Menschen schwer verletzt.

Zahlreiche Glätteunfälle im Salzlandkreis

Auf den Straßen im Salzlandkreis bildete sich aufgrund von Niederschlag eine gefährliche Eisschicht auf den Straßen und Gehwegen. Wie die Polizei mitteilt, hat es daher seit Sonntagabend insgesamt 17 Glätteunfälle gegeben.

Zwei Fahrzeuge seien wegen der Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Dabei haben sich die Fahrer den Angaben zufolge leichte Verletzungen zugezogen, die medizinisch behandelt werden mussten.

Lesen Sie auch: Hund bricht ins Eis ein! Hundebesitzerin rettet Tier unter Lebensgefahr

In zwei weiteren Fällen seien ebenfalls Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und beschädigten dabei Hauswände. In sechs weiteren Fällen seien am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden.

Unfälle auf glatter Straße: Blechschäden an Autos im Landkreis Stendal

Auch im Landkreis Stendal gab es zahlreiche Glätteunfälle. In Schönhausen überfuhr ein Pkw eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild, so die Polizei.

Weiterhin sei ein Pkw auf der B188 zwischen Insel und Döbbelin aufgrund der glatten Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht.

In der Bismarckstraße in Stendal ist ein Auto aufgrund der Glätte nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen und mit einem weiteren Pkw zusammengestoßen, teilt die Polizei mit.

Bus- und Schülerverkehr in Mansfeld-Südharz und Wittenberg eingestellt

Wegen des starken Schneefalls und überfrierender Glätte haben mehrere Landkreise den öffentlichen Personennahverkehr vorübergehend eingestellt. Betroffen sind unter anderem die Landkreise Wittenberg, Stendal, Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld.

Auch die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz den Busverkehr gestoppt. Dies teilte das Unternehmen am frühen Montagmorgen per Warn-App Biwapp mit.

Außerdem wurde in Wittenberg der Öffentliche Nahverkehr am Montag eingestellt. Dazu hatten sich die Busunternehmen und der Landkreis entschieden.

Lesen Sie auch: Warum sibirische Kälte in Sachsen-Anhalt mit –20 Grad ausbleibt: Schnee kommt trotzdem

Verspätungen durch Glätte im Linienverkehr von Halle und Magdeburg

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) teilen auf ihrer Internetseite mit, dass alle Buslinien fahren. Sie weisen jedoch darauf hin, dass es aufgrund von Glätte zu Verspätungen kommen kann.

Die Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt (PNVG) hat ihren Betrieb nicht eingestellt. Sie meldet auf ihrer Internetseite, dass es witterungsbedingt jedoch zu Verspätungen und Störungen im Linienverkehr kommen könne.

Auch in Dessau-Roßlau kommt es am Montag aufgrund von glatten Straßenverhältnissen zu Verspätungen.

Die Glätte macht auch dem Berufsverkehr in Halle zu schaffen. Wie der Saalekreis mitteilte, könne es aufgrund der vorhergesagten Wetterverhältnisse am Montag im Schülerverkehr im Saalekreis zu Störungen und Ausfällen kommen.

Der OBS Omnibusbetrieb Saalekreis informiert über seine Interseite, dass der ÖPNV inklusive Schülerverkehr bis 11 Uhr eingestellt wird.