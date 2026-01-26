Erst Regen und Glätte, dann Schnee in der Nacht: Der Winter hat Halle am Montagmorgen wieder fest im Griff. Auch wenn es Einschränkungen und Unfälle gab: Auf den Straßen herrscht alles andere als Chaos.

Winter in der Stadt: So läuft in Halle alles trotz Schneefall

Wieder weiß: Der Schnee der Nacht ist am Morgen in Halle noch gut zu sehen.

Halle (Saale)/MZ. Es ist wieder Winter in Halle: Der Schnee hat die Stadt am Montagmorgen im Berufsverkehr fest im Griff - allerdings ohne die ganz großen Einschränkungen. Buss und Bahnen sind jedenfalls auf den Straßen zu sehen.

Trotzdem kommt es offenkundig auch am Morgen zu Einschränkungen, nachdem vor allem die Glätte bereits am Sonntagabend dem Verkehr zu schaffen gemacht hatte.

OBS: Kein Schulbus vor 8 Uhr

Derweil sorgt nun der Schnee aus der Nacht auch für Einschränkungen im Schülerverkehr: Wie der Saalekreis am Morgen mitteilte, könne es aufgrund der vorhergesagten Wetterverhältnisse heute im Schülerverkehr im Saalekreis zu Störungen und Ausfällen kommen kann.

Der Verkehr läuft: Auf den Hauptstraßen in Halle ist am Montagmorgen vom Schnee der Nacht schon vieles weg. (Foto: Denny Kleindienst)

Der OBS Omnibusbetrieb Saalekreis habe bereits informiert, dass der Linienverkehr einschließlich Schülerverkehr und Anrufbus vorläufig bis 8 Uhr eingestellt sei.

In Halle selbst blieb der Wintereinbruch hingegen ohne größere Folgen. Wie Iris Rudolph, Pressesprecherin der Stadtwerke Halle, am Montagvormittag auf MZ-Nachfrage sagte, kam es am Montagmorgen nur zu vereinzelten Störungen und daraus folgenden Verspätungen im halleschen Nahverkehr. Man sei vorbereitet gewesen, so Rudolph.

Auch bei der Bahn halten sich Einschränkungen in Grenzen

Ähnlich sieht die Lage auf den Schienen rund um Halle aus. Nach Auskunft der Deutschen Bahn am Montagmittag "kann es aktuell im gesamten Bundesgebiet zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr kommen". Laut einer Infokarte der Bahn zählt Mitteldeutschland derzeit allerdings nicht zu den besonders betroffenen Gebieten.

Eine Bahnsprecherin erklärt auf MZ-Nachfrage: "Der Fernverkehr in Ostdeutschland läuft stabil. Es gibt im Regionalverkehr immer wieder einzelne Einschränkungen, die zu wenigen Minuten Verspätungen führen können. Diese werden aber sehr schnell behoben."

Audi-Fahrer verliert Kontrolle in der Abfahrt Gröbers

Der neuerliche Wintereinbruch in der Region sorgte dafür aber vor allem auf den Autobahnen für zwei Zwischenfälle: Bereits am Sonntag gegen 21 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw Audi in der A 14-Abfahrt Gröbers im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Auf Busse und Bahnen warten die Menschen in Halle nicht vergeblich, auch wenn es zu Einschränkungen kommt. (Foto: Denny Kleindienst)

Laut Polizeibericht kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.

A 14: BMW fährt in der Nacht zu schnell bei Peißen

In der Nacht gegen 1.30 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der A 14 in Fahrtrichtung Magdeburg nach Polizeiangaben auf dem mittleren Fahrstreifen vor der Anschlussstelle Halle-Peißen bei Schneefall mit einer zu hohen Geschwindigkeit unterwegs.

Auch er kam von der Fahrbahn ab, der Pkw kollidierte mit der rechten Leitplanke und blieb quer auf der Autobahn stehen.