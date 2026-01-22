Eil
Wintereinbruch in Halle Das kann teuer werden: CDU-Fraktion fordert mehr Kontrolle und Sanktionen der Räumpflicht bei Anliegern
Die CDU-Stadtratsfraktion in Halle kritisiert die Koordination des Winterdienstes bei den vergangenen starken Schneefällen und verschont dabei auch Grundstückseigentümer nicht. Was die Stadt zu den Vorwürfen sagt und welches Bußgeld bei eine versäumten Räumpflicht drohen kann.
Halle (Saale)/ MZ. - Der Wintereinbruch, der Halle einiges an Schnee bescherte, hat den Winterdienst der Stadt und auch Grundstückseigentümer herausgefordert. Die CDU-Stadtratsfraktion sieht einige Schwächen in der Organisation und fordert Verbesserungen.