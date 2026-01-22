Das Land Sachsen-Anhalt hat auf dem Bernburger Salus-Klinikgelände 8,3 Millionen Euro in einen Neubau investiert. Welche Vorteile er bringen soll.

Staatssekretär Wolfgang Beck übergab einen symbolischen Schlüssel an Stationsleiterin Claudia Souschek (Mitte) und ihre Stellvertreterin Diana Pietsch.

Bernburg/MZ. - Auf dem Salus-Klinikgelände in Bernburg ist am Donnerstag ein Neubau für den Offenen Maßregelvollzug (OMV) eingeweiht worden. Das Land Sachsen-Anhalt hat 8,3 Millionen Euro investiert, um die Rahmenbedingungen zur Unterbringung von suchtkranken Straftätern, deren Therapie weit fortgeschritten ist, zu verbessern.