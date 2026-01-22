Eil
Offener Maßregelvollzug Letzte Therapie-Schritte in nagelneuem Haus
Das Land Sachsen-Anhalt hat auf dem Bernburger Salus-Klinikgelände 8,3 Millionen Euro in einen Neubau investiert. Welche Vorteile er bringen soll.
Aktualisiert: 22.01.2026, 12:29
Bernburg/MZ. - Auf dem Salus-Klinikgelände in Bernburg ist am Donnerstag ein Neubau für den Offenen Maßregelvollzug (OMV) eingeweiht worden. Das Land Sachsen-Anhalt hat 8,3 Millionen Euro investiert, um die Rahmenbedingungen zur Unterbringung von suchtkranken Straftätern, deren Therapie weit fortgeschritten ist, zu verbessern.