Eine Künstlerin will keine großen Aufträge mehr, das „Tapa La Pub“ bereitet seine große Eröffnungsfeier vor, die Burg und andere bereiten sich auf einen Wahlsieg der AfD vor: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 22. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

6.28 Uhr – Von Oettingen zeigt ihre Arbeiten

Die Künstlerin Sabine von Oettingen entwirft Kostüme, Bühnenbilder, Mode – nun will sie damit aufhören. Eine Ausstellung im Literaturhaus Halle zeigt ihre Arbeiten.

Sabine von Oettingen: Keine großen Aufträge mehr!

Sabine von Oettingen mit Puppe – ihrem Alter Ego – in ihrer Werkschau im Literaturhaus in Halle (Foto: Steffen Schellhorn)

6.10 Uhr – „Tapa La Pub“: Eröffnung im Februar

Am 20. und 21. Februar geht es los am Uniring in Halle. Wie es drin aussieht. Was sich hinter dem Konzept des neuen „Tapa La Pub“ verbirgt. Warum man dafür Tickets kaufen muss.

Das erwartet die Gäste im neuen „Tapa La Pub“ in Halle

Das neue „Tapa La Pub“ am Uniring - so siehst es jetzt innen aus. (Foto: Undine Freyberg)

5.57 Uhr – Burg bereitet sich vor: Was wird bei AfD-Sieg?

Angesichts eines möglichen Sieges der AfD bei der Landtagswahl im September sorgt man sich an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein um die Freiheit von Wissenschaft und Kunst. Eine Arbeitsgruppe soll nun der Frage nachgehen, wie man sich wappnen kann. Auch außerhalb der Burg gibt es Interesse daran.

Ist die Wissenschaft durch die AfD gefährdet? Kunsthochschule in Halle gründet Arbeitsgruppe gegen Rechtspopulismus

Wie lassen sich die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft schützen? Diese Frage stellt man sich aktuell an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. (Foto: Denny Kleindienst)

