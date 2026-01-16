Die Sanierung des Pulverweiden-Wehrs steht an, in einer Flüchtlingsunterkunft gibt es Streit um das Verhalten der Security, der HFC feiert bald seinen 60. Geburtstag - aber wie? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 16. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 15. Januar.

6.50 Uhr – Klimakleber: Scharfe Kritik an 25-Euro-Deal

In einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Halle sind die Verfahren gegen vier Mitglieder der „Letzten Generation“ vorläufig eingestellt worden - gegen zum Teil geringste Auflagen. Der hallesche Kommunalpolitiker Andreas Silbersack (FDP) ist empört. Was sagt das Gericht dazu?

Reaktion auf Gerichtsentscheidung Wut über 25-Euro-Deal in Halle für Klimakleber - Andreas Silbersack fordert härteres Durchgreifen

Ein Mitglied der „Letzten Generation“ versucht im Juni 2023 ähnlich wie in Halle eine Straße zu blockieren (Symbolfoto). (Foto: IMAGO/aal.photo)

Lesen Sie heute von Luisa König: Neues Leben für das Enchilada

6.23 Uhr – So feiert der HFC sein 60-Jähriges

Der Hallesche FC wird am 26. Januar 60 Jahre alt. Zum 50. Jubiläum gab es ein Sondertrikot und ein Highlight-Testspiel. Und diesmal?

Das plant der Hallesche FC zum 60. Vereinsjubiläum – und das nicht

Der Hallesche FC wird am 26. Januar 60 Jahre alt. (Foto: IMAGO/Köhn)

In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

6.12 Uhr – Pulverweiden-Wehr: Das passiert bei der Sanierung

Das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat die Pläne zur Sanierung des Pulverweiden-Wehrs im Umweltausschuss vorgestellt. Die Anlage ist wichtig für den Hochwasserschutz in Halle.

Hochwasserschutz in Halle: Welche Folgen die Sanierung des Pulverweiden-Wehrs für Fußgänger und Radfahrer haben wird

Das Pulverweidenwehr ist ein wichtiger Baustein des Hochwasserschutzes für Halle, wie hier beim Hochwasser 2024. (Archivfoto: Anne Nicolay-Guckland)

5.58 Uhr – Vorwürfe aus der Flüchtlingsunterkunft

Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Südstadt beklagen sich über Rechnungen ohne Quittung und das unangekündigte Betreten ihrer Wohnungen. Der Betreiber lädt die MZ daraufhin zum Vor-Ort-Besuch ein - und äußert sich zu den Vorwürfen.

Vorwürfe gegen Sicherheitsdienst: Wird Flüchtlingen in Unterkunft in Halle Geld abgezogen?

Ein Securitymann überwacht auf mehreren Monitoren die Flure, Treppenhäuser und Eingänge der Flüchtlingsunterkunft. (Foto: Denny Kleindienst)

