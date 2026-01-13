Überraschungen fanden die Mitarbeiter des Zoos Halle gleich in zwei Beuteln ihrer Tiere, auf die nächste Klage steuert der Streit um den Bau der A143 zu, die Zukunft von Kilian Zaruba beim HFC ist ungewiss: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 13. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 13. Januar 2026: Doppelter Nachwuchs für den Bergzoo +++ A143: Streit um Tunnel spitzt sich zu +++ Was wird aus Eigengewächs Zaruba beim HFC?

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 12. Januar.

6.49 Uhr – Nach Notruf: Anrufer plötzlich selbst im Visier

Ein Hallenser braucht Hilfe für seine Frau und wählt 112. Seine Hoffnung: ein Notarzt. Doch bei der Leitstelle bekam er die Antwort „Sie rufen hier nicht bei der Seelsorge an“. Wenig später zerren ihn Polizisten aus seinem Haus und behandeln ihn wie einen Verbrecher.

Schwer kranker Mann wählt in Halle den Notruf - Dann steht die Polizei vor der Tür

Ein Mann hatte den medizinischen Notruf gewählt. Was dann passierte, ist für ihn immer noch unfassbar (Symbolbild). (Foto: Patrick Seeger/dpa)

6.25 Uhr – HFC: Was wird aus Kilian Zaruba?

Für den Innenverteidiger ist beim Halleschen FC kein Vorbeikommen an dem gesetzten Pascal Schmedemann. Was er dazu und zu seiner Perspektive sagt.

Kilian Zaruba hat beim HFC nur wenig Aussicht auf Einsätze: Geht das Eigengewächs daher schon im Winter?

Kilian Zaruba (r.) bekam beim Halleschen FC nur selten die Möglichkeit, sich zu zeigen. (Foto: Imago/Köhn)

In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit heute online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

6.18 Uhr – Zoo Halle: Was haben wir denn da im Beutel?

Überraschung auf dem Reilsberg: Im Bergzoo haben Tierpfleger gleich in zwei Gehegen eine Entdeckung gemacht. Die Freude bei den Mitarbeitern ist groß - bei einem der beiden Jungtiere ganz besonders.

Nachwuchs im Zoo Halle: Was haben wir denn da im Beutel?

Hallo ihr da draußen! In Halles Bergzoo hat sich Nachwuchs angekündigt. Nur: Wer winkt da wohl aus dem Beutel? (Foto: Zoo Halle)

5.58 Uhr – A143: Ein Tunnel als Schwarzbau?

Die Fronten verhärten sich. Umweltaktivisten sehen im Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz einen Schwarzbau. Sie wollen klagen. Warum der Tunnel Schalldämpfer bekommen soll.

Streit um Tunnel für neue A143 bei Halle - Bürgerinitiative droht mit Eilklage und fordert Abriss

Die Zufahrt zum Landschaftstunnel bei Friedrichsschwerz: Am Horizont ist er zu sehen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

