Wegen eines Stromausfalls im ehemaligen Thalia Theater muss der beliebte Fasching für Grundschüler und andere Besucher verschoben werden. Die Premiere soll nun Anfang kommender Woche stattfinden.

Der Thalia Fasching gehört bei vielen Hallensern – egal, ob Klein oder Groß – zur Tradition.

Halle/MZ/EI. - Nach einem Stromausfall im ehemaligen Thalia Theater Anfang Januar verschiebt sich der beliebte Thalia Fasching 2026 Stand jetzt um eine Woche. Die Premiere war ursprünglich für den heutigen Dienstag, 13. Januar, geplant. Hunderte Grundschüler sowie zahlreiche Besucher müssen sich nun etwas gedulden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war es am ersten Wochenende des Jahres in den Räumlichkeiten zu einem unerwarteten Stromausfall gekommen. Zwar sei das Notstromaggregat angesprungen, doch eine durchgebrannte Sicherung habe es irreparabel zerstört und unbrauchbar gemacht. Zudem waren weitere Anlagen betroffen und mussten neu konfiguriert werden.

Anschlag in Berlin erschwert Beschaffung von Ersatzteilen

Das Team des Gebäudemanagements der Stadt habe daraufhin alles versucht, um die Sicherheit des Hauses gemäß den geltenden Brandschutzvorgaben wiederherzustellen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Doch die schwierige Wetterlage, die extreme Kurzfristigkeit und der zeitgleiche Anschlag auf Teile des Berliner Stromnetzes, der die Beschaffung und Organisation technischer Komponenten zusätzlich erschwerte, sorgten für Probleme.

Wird der Fasching über die Winterferien hinaus verlängert?

Inzwischen ist ein Ersatzaggregat verfügbar, muss aber noch angeliefert, installiert und getestet werden, bevor der sichere Spielbetrieb – und damit die Aufführungen – beginnen können.

Theaterleitung und Stadtverwaltung prüfen derzeit gemeinsam, ob der Thalia Fasching, der in diesem Jahr unter dem Motto „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ steht, über die Winterferien hinaus durch Zusatzveranstaltungen um eine weitere Woche verlängert werden kann, um insbesondere den Kindern, die ursprünglich in der ersten Woche teilnehmen wollten, dieses Erlebnis dennoch zu ermöglichen.