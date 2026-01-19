Die Saale Bulls bleiben auf Kurs zur direkten Playoff-Qualifikation. Auch, weil Verteidiger Marvin Neher offensiv wie defensiv überzeugt. Welchen persönlichen Bestwert er in dieser Saison erreichte.

Marvin Neher (r.) glänze beim Sieg der Saale Bulls zu Hause gegen die Rostock Piranhas mit einer Vorlage.

Halle/MZ. Der „Vorarbeiter“ strahlte in die Kamera: Marvin Neher von den Saale Bulls hatte sich bei den Feierlichkeiten in der Kabine nach dem 2:0-Sieg gegen die Rostock Piranhas eine neongelbe Schutzweste übergezogen. Auf dem Kopf trug der Verteidiger des Eishockey-Oberligisten am Sonntag einen gelben Bauhelm. Nach jedem Spiel wird dieser dem Spieler des Spiels überreicht. Bestimmt wird er vom direkten Vorgänger.