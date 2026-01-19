weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Bulls nun gegen Herne Miners: "Vorarbeiter" Marvin Neher überzeugt bei den Saale Bulls hinten und vorne:

Bulls nun gegen Herne Miners "Vorarbeiter" Marvin Neher überzeugt bei den Saale Bulls hinten und vorne:

Die Saale Bulls bleiben auf Kurs zur direkten Playoff-Qualifikation. Auch, weil Verteidiger Marvin Neher offensiv wie defensiv überzeugt. Welchen persönlichen Bestwert er in dieser Saison erreichte.

Von Christopher Kitsche 19.01.2026, 16:44
Marvin Neher (r.) glänze beim Sieg der Saale Bulls zu Hause gegen die Rostock Piranhas mit einer Vorlage.
Marvin Neher (r.) glänze beim Sieg der Saale Bulls zu Hause gegen die Rostock Piranhas mit einer Vorlage. Foto: Objektfoto

Halle/MZ. Der „Vorarbeiter“ strahlte in die Kamera: Marvin Neher von den Saale Bulls hatte sich bei den Feierlichkeiten in der Kabine nach dem 2:0-Sieg gegen die Rostock Piranhas eine neongelbe Schutzweste übergezogen. Auf dem Kopf trug der Verteidiger des Eishockey-Oberligisten am Sonntag einen gelben Bauhelm. Nach jedem Spiel wird dieser dem Spieler des Spiels überreicht. Bestimmt wird er vom direkten Vorgänger.