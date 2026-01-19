Bulls nun gegen Herne Miners "Vorarbeiter" Marvin Neher überzeugt bei den Saale Bulls hinten und vorne:
Die Saale Bulls bleiben auf Kurs zur direkten Playoff-Qualifikation. Auch, weil Verteidiger Marvin Neher offensiv wie defensiv überzeugt. Welchen persönlichen Bestwert er in dieser Saison erreichte.
19.01.2026, 16:44
Halle/MZ. Der „Vorarbeiter“ strahlte in die Kamera: Marvin Neher von den Saale Bulls hatte sich bei den Feierlichkeiten in der Kabine nach dem 2:0-Sieg gegen die Rostock Piranhas eine neongelbe Schutzweste übergezogen. Auf dem Kopf trug der Verteidiger des Eishockey-Oberligisten am Sonntag einen gelben Bauhelm. Nach jedem Spiel wird dieser dem Spieler des Spiels überreicht. Bestimmt wird er vom direkten Vorgänger.