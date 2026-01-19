Feuerwehr Helfta an Belastungsgrenze Ungewöhnlicher Einsatzanstieg: Feuerwehr Helfta erlebt rekordverdächtigen Jahresstart
Rekordstart für die Feuerwehr Helfta: 18 Einsätze in 16 Tagen im neuen Jahr. Alarmiert wurde, um Brände zu löschen und bei Unfällen zu helfen. Immer häufiger sind aber auch Einsätze bei Personen in Notlagen.
19.01.2026, 18:00
Eisleben/MZ - Das neue Jahr hat für die Helftaer Feuerwehr außergewöhnlich intensiv begonnen. Bereits 18 Mal wurden die Einsatzkräfte in den ersten 16 Tagen des Jahres alarmiert: Das ist ein neuer Rekord, der vor allem eines ist: enorm kräftezehrend. Kein einziger Tag blieb ohne Einsatz.