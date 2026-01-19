Rekordstart für die Feuerwehr Helfta: 18 Einsätze in 16 Tagen im neuen Jahr. Alarmiert wurde, um Brände zu löschen und bei Unfällen zu helfen. Immer häufiger sind aber auch Einsätze bei Personen in Notlagen.

Das neue Jahr begann für die Helftaer Feuerwehr so, wie es endete: mit Einsätzen. Hier sind die Feuerwehrleute dabei, einen Containerbrand in der Silvesternacht zu löschen.

Eisleben/MZ - Das neue Jahr hat für die Helftaer Feuerwehr außergewöhnlich intensiv begonnen. Bereits 18 Mal wurden die Einsatzkräfte in den ersten 16 Tagen des Jahres alarmiert: Das ist ein neuer Rekord, der vor allem eines ist: enorm kräftezehrend. Kein einziger Tag blieb ohne Einsatz.