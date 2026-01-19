Auch ohne Eishockey mit den Saale Bulls gibt es Party im neuen Eisdom, die Insolvenz bei der Hotel-Kette Revo betrifft auch zwei Hotels in Halle und Peißen, beim Testspielsieg gegen Stahl Brandenburg trifft Max Kulke dreifach für den HFC: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 19. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Das ist neu am Montag in Halle:

6.51 Uhr – Halle hat zwei neue Superblitzer

Tempoverstöße spülen Halle wieder viel Geld in die Kasse, wie die Zahlen für 2025 zeigen. Zwei neue Superblitzer sind seit Dezember im Einsatz. Unterdessen geht das Rotlicht-Drama weiter.

Jagd auf Raser: Halle setzt jetzt auf Tarnkappen-Blitzer und erzielt wieder Millionen-Einnahmen

Halles neuer „Tarnkappen“-Blitzer: Freitagfrüh stand er in der Delitzscher Straße in Reideburg. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Mehr als nur Eishockey: Riesenandrang zum Eislaufen im Eisdom

6.28 Uhr – Starker Test: Startet beim Max Kulke beim HFC endlich durch?

Beim Testspielsieg gegen Stahl Brandenburg trifft Max Kulke dreifach - gegen die eigenen Torhüter. Wie es zu der Kuriosität kam und was er über einen Verbleib in Halle sagt.

Startet er jetzt endlich durch? So will Max Kulke um seine Zukunft beim HFC kämpfen

In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

6.16 Uhr – Revo-Insolvenz: So geht es in den Hotels in Halle und Peißen weiter

Die Hotel-Kette Revo hat für 140 Häuser Insolvenz angemeldet. In Sachsen-Anhalt betreibt das Berliner Unternehmen Hotels in Halle, Magdeburg und Landsberg. Firmenchef Husry hat zu Leipzig eine besondere Verbindung.

Hotel-Kette Revo-Hospitality in Schieflage: Gruppe hat drei Häuser in Sachsen-Anhalt

Das H+ Hotel Leipzig-Halle in Peißen gehört zu der Revo-Hotelgruppe. (Foto: Marvin Matzulla)

5.54 Uhr – Party im Eisdom: Mehr als nur Saale Bulls

Seit November ist die neue Eishalle auch für die Öffentlichkeit nutzbar. Seitdem erleben die Saale Bulls einen Ansturm. Der Verein rechnet mit rund 150.000 Sportlern und Besuchern pro Saison.

Party im Eisdom: Hallenser und ihre Gäste sorgen für Riesenandrang beim Eislaufen

Gewusel auf dem Eis: Zur Eisdisco am Samstagabend kamen Hunderte, die sich auf die Kufen trauten. (Foto: Marvin Matzulla)

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

