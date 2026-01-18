Seit November ist die neue Eishalle auch für die Öffentlichkeit nutzbar. Seitdem erleben die Saale Bulls einen Ansturm. Der Verein rechnet mit rund 150.000 Sportlern und Besuchern pro Saison.

Party im Eisdom: Hallenser und ihre Gäste sorgen für Riesenandrang beim Eislaufen

Gewusel auf dem Eis: Zur Eisdisco am Samstagabend kamen Hunderte, die sich auf die Kufen trauten.

Halle (Saale)/MZ - Die Schlange ist lang, reicht über den gesamten Vorplatz am neuen Sparkassen-Eisdom bis zur Selkestraße. Nur spielen an diesem Samstagabend nicht die Saale Bulls. Es ist Eisdisco in Deutschlands modernster Eislaufhalle. Und Hunderte wollen hinein. „Wir hatten hier auch schon 800 Leute drin. Aber dann ist es kein Eislaufen, sondern nur einen Schieben“, sagt Amelie Lorenz, Teamleiterin bei den Saale Bulls. Sie hat heute Abend den Hut auf.