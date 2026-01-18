Dessau/MZ. - In einer Lesung stellt Autorin Charlotte Link am 3. Februar ihren aktuellen Thriller „Dunkles Wasser“ vor. Der Veranstaltung findet im Großen Haus des Anhaltischen Theaters Dessau um 19 Uhr statt.

Der Roman beginnt mit einer stürmischen Nacht an der Westküste Schottlands. Zwei Familien werden beim Zelten in einer abgelegenen Bucht brutal überfallen. Nur Iris, die älteste Tochter einer der Familien, überlebt, indem sie sich versteckt. Die Tat geht als die sogenannten Kilbride-Morde in die Geschichte ein, bleibt jedoch trotz intensiver Ermittlungen ungeklärt. Viele Jahre später wird Iris von einem unheimlichen Stalker verfolgt. Kurz darauf verschwindet eine enge Freundin während einer gemeinsamen Reise spurlos. Gemeinsam mit dem ehemaligen Inspektor Caleb Hale und der Ermittlerin Kate Linville nimmt Iris die Ermittlungen wieder auf. Dabei geraten alle Beteiligten immer tiefer in einen Albtraum, in dem Vergangenheit und Gegenwart unheilvoll miteinander verschmelzen.

Charlotte Link wurde am 5. Oktober 1963 in Frankfurt am Main geboren. Sie wuchs als Tochter der Schriftstellerin Almuth Link auf. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Jura an der Universität Frankfurt, bevor sie nach München wechselte, um Geschichte und Literaturwissenschaft zu studieren.

Bekannt wurde Charlotte Link mit Gesellschaftsromanen sowie mit psychologischen Spannungsromanen. Mehrere ihrer Werke wurden für das Fernsehen verfilmt, darunter die Trilogie „Sturmzeit“. Romane wie „Die Rosenzüchterin“ oder „Am Ende des Schweigens“ standen wochenlang auf den Bestsellerlisten. Die Gesamtauflage ihrer Bücher liegt bei mehr als 30 Millionen Exemplaren.

Karten sind an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, im Internet unter www.anhaltisches-theater.de und an der Abendkasse erhältlich.