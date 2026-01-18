Einem 33-Jährigen ist in Radegast die Wäsche von der Leine gestohlen worden. Wie er sie wieder zurückbekommen hat.

Wie kurios ist das denn? Mann stiehlt in Radegast die Wäsche eines anderen

Radegast/MZ - Von einem kuriosen Diebstahl berichtet die Polizei: Von Freitag zu Samstag habe ein Mann in Radegast die Wäsche eines anderen Mannes gestohlen.

Der Vorfall passierte den Angaben zufolge in der Bahnhofstraße. Ein 33-Jähriger habe seine Wäsche zum Trocknen auf die Leine gehängt. Sie sei dann von einem anderen entwendet worden. Von wem, das habe der Bestohlene gewusst, teilt das Revier mit.

Bei einem Besuch in der Wohnung der mutmaßlichen Diebes habe die Polizei die Wäsche gefunden und dem Besitzer übergeben. „Gründe für den Diebstahl konnte der Beschuldigte nicht angeben“, schreibt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld abschließend.