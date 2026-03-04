LIVE:
Alte Tradition Offene Türen und drei Chöre im Frühlingskonzert am Sangerhäuser Gymnasium
Wenn das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen am 21. März zum Tag der offenen Tür einlädt, gestalten wie immer zum Abschluss drei Chöre ein Frühlingskonzert.
04.03.2026, 18:06
Sangerhausen/MZ. - Für alle Viertklässler in Mansfeld-Südharz haben die Eltern schon im Februar entschieden, an welcher Schule es für sie weitergehen soll. Wen der Weg ab August ans Scholl-Gymnasium nach Sangerhausen führt, der bekommt am 21. März beim Tag der offenen Tür wieder die Gelegenheit, die weitläufige Schule, viele Lehrer, den neuen Fachunterricht und auch die Arbeitsgemeinschaften kennenzulernen.