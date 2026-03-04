Wenn das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen am 21. März zum Tag der offenen Tür einlädt, gestalten wie immer zum Abschluss drei Chöre ein Frühlingskonzert.

Offene Türen und drei Chöre im Frühlingskonzert am Sangerhäuser Gymnasium

Sangerhausen/MZ. - Für alle Viertklässler in Mansfeld-Südharz haben die Eltern schon im Februar entschieden, an welcher Schule es für sie weitergehen soll. Wen der Weg ab August ans Scholl-Gymnasium nach Sangerhausen führt, der bekommt am 21. März beim Tag der offenen Tür wieder die Gelegenheit, die weitläufige Schule, viele Lehrer, den neuen Fachunterricht und auch die Arbeitsgemeinschaften kennenzulernen.