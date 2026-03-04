Am 14. März feiert die Volksschwimmhalle in Gräfenhainichen Geburtstag. Am dazugehörigen „Arschbombenwettbewerb“ nimmt auch Bürgermeister Enrico Schilling teil.

Die Schwimmhalle in Gräfenhainichen feiert in diesem Jahr den 40. Geburtstag. Am 14. März 2026 wird dieses Jubiläum gebührend gefeiert.

Gräfenhainichen/MZ. - Die Schwimmhalle Gräfenhainichen wird 40 Jahre alt. Und am 14. März wird dieses Jubiläum gefeiert. „Unsere Schwimmhalle“, betont Enrico Schilling, Bürgermeister in Gräfenhainichen, „ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Jung und Alt, vor allem für Familien in unserer Stadt. Für die Freizeitgestaltung ist die Anlage einfach unverzichtbar. Wir sind froh, dass wir das Angebot vorhalten können, nicht zuletzt für den Schwimmunterricht zahlreicher Mädchen und Jungen aus den Grundschulen.“ Der Bürgermeister freue sich über den 40. Geburtstag und viele Gäste, die am 14. März gemeinsam feiern möchten.