Jubiläum in Gräfenhainichen Bürgermeister fordert zum Arschbombenwettbewerb heraus - Schwimmhalle wird 40
Am 14. März feiert die Volksschwimmhalle in Gräfenhainichen Geburtstag. Am dazugehörigen „Arschbombenwettbewerb“ nimmt auch Bürgermeister Enrico Schilling teil.
Gräfenhainichen/MZ. - Die Schwimmhalle Gräfenhainichen wird 40 Jahre alt. Und am 14. März wird dieses Jubiläum gefeiert. „Unsere Schwimmhalle“, betont Enrico Schilling, Bürgermeister in Gräfenhainichen, „ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Jung und Alt, vor allem für Familien in unserer Stadt. Für die Freizeitgestaltung ist die Anlage einfach unverzichtbar. Wir sind froh, dass wir das Angebot vorhalten können, nicht zuletzt für den Schwimmunterricht zahlreicher Mädchen und Jungen aus den Grundschulen.“ Der Bürgermeister freue sich über den 40. Geburtstag und viele Gäste, die am 14. März gemeinsam feiern möchten.