weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Live
    3. >
  3. Fußball-Regionalliga Nordost
    4. >

  4. HFC bei Hertha Zehlendorf live im Stream: Regionalliga Nordost am 4. März 2026

Regionalliga Nordost Geht der HFC-Lauf weiter? Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream

Nach einer enttäuschenden Hinrunde ist der Hallesche FC in der Regionalliga Nordost höchst erfolgreich aus der Winterpause gekommen. Am Mittwoch spielt er bei Hertha Zehlendorf - wir übertragen die Partie live.

Aktualisiert: 02.03.2026, 12:34
Der Hallesche FC spielt am 4. März sein Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf. Die Partie der Regionalliga Nordost wird hier exklusiv im Livestream übertragen.
Der Hallesche FC spielt am 4. März sein Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf. Die Partie der Regionalliga Nordost wird hier exklusiv im Livestream übertragen. (Foto: imago/Eckehard Schulz)

Magdeburg/DUR – Der Hallesche FC ist die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nordost und eilt 2026 von Sieg zu Sieg. Gelingt das auch im Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf am Mittwoch (3. April 2026)? Die Antwort gibt es hier exklusiv im Livestream.