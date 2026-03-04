Das Haus Markt 4 in Osterfeld steht seit langem leer, ist in schlechtem Zustand und soll abgerissen werden. Warum nun aber doch für kurze Zeit Leben in das Haus eingezogen ist.

Warum man dem Abriss eines maroden Hauses am Markt ein Stück ist

Die Bauhistoriker Torsten Lieberenz bohrt aus einem Balken im Dachstuhl des Hauses ein sogenanntes Dendro (rundes Bild) heraus.

Osterfeld/Mz. - Das Gebäude Markt 4 in Osterfeld, das einst im hinteren Bereich eine Schmiede aber auch im vorderen Teil ein kleines Ladengeschäft beherbergt hat, steht seit über 15 Jahren leer. In der vergangenen Woche ist allerdings kurzzeitig wieder Leben in das marode Wohngebäude eingezogen. Zwei Bauforscher haben das fast 300 Jahre alte Haus innen wie außen genauestens unter die Lupe genommen.