Drei alt eingesessene Bäckereien in Halle und dem Saalekreis schließen. Für Bäckermeister Jürgen Weidner aus Reideburg ist es nur der Anfang vom Ende der Handwerksbäckereien. Aber ist die Lage wirklich so schlimm? Was die Innung sagt.

Bäckermeister Jürgen Weidner und Verkäuferin Vivian Wöckner halten die Bäckerei in Reideburg mit einem Gesellen aufrecht.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Beben im Bäckerhandwerk in Halle und dem Saalekreis. Mit den halleschen Bäckereien Rödel und Neubauer sowie Zörner in Langenbogen geben gleich drei Traditionsbetriebe auf. Und es werden wohl nicht die letzten sein, glaubt Bäckermeister Jürgen Weidner aus Reideburg: „Das ist nur der Anfang. Wir werden alle aussterben.“