Nach der Bäckerei Rödel kündigt ein weiterer Handwerksbetrieb aus der Branche in Halle die Geschäftsaufgabe an. Was die Kunden am meisten vermissen werden.

Nach 105 Jahren: Diese Traditionsbäckerei in Halle schließt für immer die Türen

Kennt die Wünsche ihrer Stammkunden: Karola Neubauer steht in der Bäckerei hinter dem Ladentisch.

Halle (Saale)/MZ. - Vor fünf Jahren hat Corona das Jubiläumsfest verhagelt - und auch zum 105. Geburtstag am 23. April wird in der Bäckerei Neubauer in Halles Adam-Kuckhoff-Straße nicht gefeiert. Einen knappen Monat vorher, am 28. März, werden sich die Türen des Traditionsbetriebs zum allerletzten Mal öffnen.