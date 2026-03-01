Der SV Braunsbedra kann zum dritten Mal in Serie beim Hallenfußballturnier um den Köstritzer-Cup in Frankleben triumphieren. Für die gastgebenden Friesen lief es dagegen nicht.

Das Team vom SV Braunsbedra mit ihrem Mannschaftsleiter Thomas Feist (r.) freute sich über den Turniersieg. Links: Friesen-Chef Thomas Wasner und daneben Sportförderer Maik Patzner vom gleichnamigen Getränkehof aus Langeneichstädt.

Frankleben/MZ. - Spannend war es bis zum Schluss: Nach torlosen zwölf Minuten mussten die Alt-Herren-Mannschaften vom SV Braunsbedra und MSV Buna Schkopau im Finale des 35. Köstritzer-Cups im Hallenfußball am Freitagabend in der Franklebener Harry-Kaßler-Sporthalle die Entscheidung im Neunmeterschießen herbeiführen. Dabei setzte sich das Team aus dem Geiseltal mit 2:1 durch und gewann zum dritten Mal in Folge das traditionsreiche Turnier des SV Friesen Frankleben.