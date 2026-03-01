Fußball im Saalekreis Titelverteidigung beim Kösteritzer-Cup in Frankleben: Braunsbedra macht das Triple perfekt
Der SV Braunsbedra kann zum dritten Mal in Serie beim Hallenfußballturnier um den Köstritzer-Cup in Frankleben triumphieren. Für die gastgebenden Friesen lief es dagegen nicht.
01.03.2026, 08:20
Frankleben/MZ. - Spannend war es bis zum Schluss: Nach torlosen zwölf Minuten mussten die Alt-Herren-Mannschaften vom SV Braunsbedra und MSV Buna Schkopau im Finale des 35. Köstritzer-Cups im Hallenfußball am Freitagabend in der Franklebener Harry-Kaßler-Sporthalle die Entscheidung im Neunmeterschießen herbeiführen. Dabei setzte sich das Team aus dem Geiseltal mit 2:1 durch und gewann zum dritten Mal in Folge das traditionsreiche Turnier des SV Friesen Frankleben.