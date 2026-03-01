weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Regional und familiengeführt: Wie die Landfleischerei Otto Ehrhardt aus Weißenschirmbach erfolgreich an die nächste Generation überging

Silbernes Jubiläum: Vor 25 Jahren hat Otto Ehrhardt seine Landfleischerei im Querfurter Ortsteil Weißenschirmbach gegründet und sieht sie seit 2022 bei seinen Söhnen in guten Händen.

Von Anke Losack 01.03.2026, 10:00
Der Firmengründer Otto Ehrhardt (M.), Fleischermeister im Ruhestand, mit seinen Söhnen Marcus (l.) und Kevin in der Filiale in Weißenschirmbach
Weissenschirmbach/MZ. - Er schaue ab und zu mal noch auf dem Betriebsgelände in Weißenschirmbach vorbei, sagt der 69-jährige Otto Ehrhardt. Doch seine „Jungs“ machen das schon, „sie haben gut zu tun“, weiß der Fleischermeister im Ruhestand, der vor 25 Jahren die Landfleischerei Otto Ehrhardt im Querfurter Ortsteil gegründet hat.