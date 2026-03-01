15 Jahre Selbstständigkeit Frauenpower und familiäre Herzlichkeit: So führt Jacqueline Brückner das Hotel „Haus Sonneneck“ in Thale

Vor 15 Jahren hat Jacqueline Brückner das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in Thale von ihren Eltern übernommen – ohne zu ahnen, welche Herausforderungen noch auf sie zukommen würden. Wie sie die gemeistert hat und wer ihr zur Seite steht.