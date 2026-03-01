15 Jahre Selbstständigkeit Frauenpower und familiäre Herzlichkeit: So führt Jacqueline Brückner das Hotel „Haus Sonneneck“ in Thale
Vor 15 Jahren hat Jacqueline Brückner das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in Thale von ihren Eltern übernommen – ohne zu ahnen, welche Herausforderungen noch auf sie zukommen würden. Wie sie die gemeistert hat und wer ihr zur Seite steht.
01.03.2026, 10:54
Thale/MZ. - „Mit 30 Jahren schon Hotel-Besitzerin“ – unter diesem Titel berichtete die Mitteldeutsche Zeitung im März 2011 über Jacqueline Brückner. Damals hatte sie gerade das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in der Heimburgstraße in Thale von ihren Eltern, Jörg und Veronika Brückner, übernommen.