weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. 15 Jahre Selbstständigkeit: Frauenpower und familiäre Herzlichkeit: So führt Jacqueline Brückner das Hotel „Haus Sonneneck“ in Thale

15 Jahre Selbstständigkeit Frauenpower und familiäre Herzlichkeit: So führt Jacqueline Brückner das Hotel „Haus Sonneneck“ in Thale

Vor 15 Jahren hat Jacqueline Brückner das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in Thale von ihren Eltern übernommen – ohne zu ahnen, welche Herausforderungen noch auf sie zukommen würden. Wie sie die gemeistert hat und wer ihr zur Seite steht.

Von Susanne Thon 01.03.2026, 10:54
Jörg und Veronika Brückner haben das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in Thale 1997 eröffnet. Seit 15 Jahren führt es Tochter Jacqueline, die inzwischen selbst Mutter ist. Alva (5) will auch schon manchmal helfen.
Jörg und Veronika Brückner haben das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in Thale 1997 eröffnet. Seit 15 Jahren führt es Tochter Jacqueline, die inzwischen selbst Mutter ist. Alva (5) will auch schon manchmal helfen. Foto: Susanne Thon

Thale/MZ. - „Mit 30 Jahren schon Hotel-Besitzerin“ – unter diesem Titel berichtete die Mitteldeutsche Zeitung im März 2011 über Jacqueline Brückner. Damals hatte sie gerade das Hotel garni „Haus Sonneneck“ in der Heimburgstraße in Thale von ihren Eltern, Jörg und Veronika Brückner, übernommen.