Die Dessau-Roßlauer Rettungsleitstelle war um 3.24 Uhr über das automatische Notrufsystem des BMW alarmiert worden. Vor Ort gab es eine Überraschung.

BMW kracht in Roßlau gegen einen Baum - Fahrer verschwindet, wird aber von der Polizei gefunden

In der Magdeburger Straße in Roßlau ist in der Nacht zum Sonntag, 1. März, ein BMW-Fahrer gegen einen Baum gekracht.

Rosslau/MZ. - In der Magdeburger Straße in Roßlau ist in der Nacht zum Sonntag, 1. März, ein BMW-Fahrer gegen einen Baum gekracht.

Die Rettungsleitstelle war um 3.24 Uhr über das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs alarmiert worden. Kurz darauf trafen Rettungskräfte und die Polizei vor Ort ein – und entdeckten den BMW, jedoch keinen Fahrer. Es wurde eine Suchaktion gestartet, bei der auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz kam. Mit Erfolg: Der Fahrzeugführer konnte gefunden werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 25-jährige Fahrer mit dem BMW die Magdeburger Straße in Richtung Zerbster Brücke befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto dann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrer räumte den Unfall gegenüber den Polizisten ein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.