Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter Eisenbahn“ kann jubeln: 2,6 Millionen Euro fließen in die Modernisierung des historischen Bahnhofs Gerbstedt. Geplant sind energetische Sanierungen, eine PV-Anlage und neue Angebote zur Wissensvermittlung.

Zur Feier des Tages wird auf das Projekt im Bahnhofsgebäude in Gerbstedt mit Sekt angestoßen.

Gerbstedt/MZ - Großer Bahnhof für den kleinen, historischen Bahnhof in Gerbstedt: Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter-Eisenbahn“ hat jetzt einen Bescheid über 2,6 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land aus den Händen von Kulturstaatssekretär Sebastian Putz erhalten.