Jetzt live:
Industriekultur-Projekt in Gerbstedt Denkmalgeschützter Bahnhof in Gerbstedt bekommt Millionen für Modernisierung
Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter Eisenbahn“ kann jubeln: 2,6 Millionen Euro fließen in die Modernisierung des historischen Bahnhofs Gerbstedt. Geplant sind energetische Sanierungen, eine PV-Anlage und neue Angebote zur Wissensvermittlung.
01.03.2026, 14:00
Gerbstedt/MZ - Großer Bahnhof für den kleinen, historischen Bahnhof in Gerbstedt: Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter-Eisenbahn“ hat jetzt einen Bescheid über 2,6 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land aus den Händen von Kulturstaatssekretär Sebastian Putz erhalten.