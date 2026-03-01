weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Industriekultur-Projekt in Gerbstedt Denkmalgeschützter Bahnhof in Gerbstedt bekommt Millionen für Modernisierung

Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter Eisenbahn“ kann jubeln: 2,6 Millionen Euro fließen in die Modernisierung des historischen Bahnhofs Gerbstedt. Geplant sind energetische Sanierungen, eine PV-Anlage und neue Angebote zur Wissensvermittlung.

Von Beate Thomashausen 01.03.2026, 14:00
Zur Feier des Tages wird auf das Projekt im Bahnhofsgebäude in Gerbstedt mit Sekt angestoßen.
Gerbstedt/MZ - Großer Bahnhof für den kleinen, historischen Bahnhof in Gerbstedt: Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter-Eisenbahn“ hat jetzt einen Bescheid über 2,6 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land aus den Händen von Kulturstaatssekretär Sebastian Putz erhalten.