Im Salon Suckel lässt Halles Oberbürgermeister sein erstes Jahr Revue passieren. Welche Stärken und Schwächen er sieht und warum er Kanzler Friedrich Merz warnt.

Halle (Saale)/MZ - Alexander Vogt gibt es zu: Das sind die Termine, die Halles parteiloser Oberbürgermeister genießt. Das Rampenlicht, die Bühne. Es ist seine Welt, in die er als guter Rhetoriker auch passt. Im Literaturhaus spricht der 47-Jährige über sein erstes Jahr als OB.