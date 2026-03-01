Die Juwi GmbH plant bis zu acht neue Windkraftanlagen auf Ermslebener Gebiet und spricht von Einnahmen für die Stadt Falkenstein im sechsstelligen Bereich. Einen konkreten Zeitplan nennt das Unternehmen nicht - der sei in der jetzigen Situation wenig hilfreich.

Ermsleben/MZ. - Wird in Falkenstein/Harz mehr Windenergie produziert, soll sich das für die Stadt lohnen: Die Juwi GmbH will neue Windkraftanlagen bei Ermsleben bauen und spricht von Einnahmen in sechsstelliger Höhe für die Kommune. Sechs bis acht Anlagen sollen nördlich der B 185 und südlich der Gemarkung Reinstedt auf Ermslebener Gebiet errichtet werden. Der Stadtrat hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt.