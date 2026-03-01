Seit etwa 10.30 Uhr kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Halle und Aschersleben aufgrund eines Einsatzes von Rettungskräften und Polizei zu Behinderungen und Zugausfällen.

Aschersleben/MZ - Infolge eines Notarzteinsatzes in der Nähe des Bahnübergangs an den Westerbergen kommt es seit Sonntagmittag auf der Strecke Halle – Aschersleben zu Störungen im Bahnverkehr. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Der Zug kam infolge einer Notbremsung zum Stehen und wurde im Nachgang evakuiert.