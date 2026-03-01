Im Ballhaus Aschersleben erhalten 148 Absolventen der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt ihre Zeugnisse. Am Montag starten sie ins Berufsleben.

57 Frauen und 91 Männer haben in der Ascherslebener Ballhausarena ihre Abschlusszeugnisse der Fachhochschule Polizei erhalten.

Aschersleben/MZ - Die Arena des Ascherslebener Ballhauses ist am Freitagvormittag erfüllt vom Applaus der Gäste, die auf den Rängen der Halle zahlreich Platz genommen haben. Besucher, die teils eine längere Anreise zurückgelegt haben, um denjenigen ihre Anerkennung zu zeigen, die im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen: 148 Absolventinnen und Absolventen aus neun Bundesländern, die ihre Ausbildung zum Polizeimeister oder ihr Studium zum Polizeikommissar an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben beendet haben. Nun können sie ihre Zeugnisse entgegennehmen. Die Soulband des Landespolizeiorchesters sorgt für die passende musikalische Begleitung.