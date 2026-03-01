In Weißenfels ist der Regionalwettstreit von „Jugend debattiert“ ausgetragen worden. Von welchen Schulen die Teilnehmer kamen, über welche Themen heiß diskutiert wurde und wer am Ende gewonnen hat.

Debattier-Wettstreit in Weißenfels: Diese beiden Mädchen hatten die Nase vorn

Blick in die Aula des Weißenfelser Goethegymnasiums während des Regionalwettbewerbs "Jugend debattiert".

Weißenfels/Schulpforte/MZ - Am Goethegymnasium in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist jetzt der Regionalwettstreit von „Jugend debattiert“ über die Bühne gegangen. Lesen Sie mal, worüber die jungen Leute heiß diskutiert haben und wer als Sieger hervorgegangen ist.