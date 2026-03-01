Es ist beschlossen: 20 Jahre nach der Fusion der Kreissportbünde Sangerhausen und Mansfelder Land hat der Kreissportbund in Mansfeld-Südharz künftig nur noch eine Geschäftsstelle - in Sangerhausen. Wie die Entscheidung nach vier Jahren Vorbereitung zustande kam.

Sangerhausen sticht Eisleben aus - Kreissportbund zieht in die Rosenstadt

Der Kreissportbund zieht mit der gesamten Geschäftsstelle nach Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Glückwünsche und einige Händedrücke - für Norbert Born dürfte es schon Routine gewesen sein. Denn der 63-Jährige ist erneut zum Präsidenten des Kreissportbundes gewählt worden. „Ich freue mich sehr. Scheinbar will es kein anderer machen“, sagte er mit einem Schmunzeln.