Ein Loch von fast drei Millionen Euro klafft im Haushalt der Stadt Harzgerode für 2026. Was hohe Gewerbesteuereinnahmen mit dem Defizit zu tun haben und wie es die Einheitsgemeinde decken kann.

Harzgerode/MZ. - Am Ende ist es ein Loch von fast drei Millionen Euro, das in diesem Jahr im Haushalt der Stadt Harzgerode klafft. Dass unterm Strich ein Minus stehen wird, war klar, nicht aber dass es so dick ausfällt. Prognostiziert war ursprünglich ein Defizit von einer knappen Million Euro. „Das konnten wir nicht halten“, sagt Silke Konzan, die Leiterin der Finanzverwaltung. Und dabei wurde schon der Rotstift angesetzt. „Wir haben reduziert, wo es möglich war“, sagt sie. Ansonsten würde jetzt noch eine Million mehr fehlen. „Wir haben sehr intensiv geguckt, viel zusammengestrichen“, bis zu einem Punkt, an dem nichts mehr möglich gewesen sei, sagt auch Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU).