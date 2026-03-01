Kaynas Fleischerei Langheinrich bleibt, wo sie hingehört: in guten Händen. Wer das Traditionsgeschäft übernimmt und dafür sorgt, dass Heimat und Geschmack weiterleben.

Nachfolger gefunden: So geht es bei Kaynas Traditionsfleischerei weiter

Manchmal noch, da juckt es Jörg Langkeinrich (re.) in den Fingern und er hilft Tom Dalüge, seinem Nachfolger in spe, an der Wurstmaschine.

Kayna/MZ. - Wenn man den Verkaufsraum der Fleischerei Langheinrich in Kayna betritt, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Theke glänzt, der Duft von frischer Wurst liegt in der Luft, Stammkunden kommen ins Gespräch. Es ist ein Ort, an dem Handwerk und Heimat zusammengehören.