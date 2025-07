Von mehreren Fleischereien blieb mehr als der Name. Haus der Familie Wahl in der Wasservorstadt wurde wegen Baufälligkeit abgerissen. Was über die Söhne bekannt ist.

Nur vom Hof zeigte sich Wahls Wohn- und Geschäftshaus in der Wasservorstadt 12 unverputzt als ein beachtlicher Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts. Die vermutlich einzig erhaltene Aufnahme der Hinterhofsituation ist in den späten 1930er Jahren entstanden.

Zeitz/MZ. - 1905 wurde Karl Wahl sen. für seine Qualitätsware mit einer Goldmedaille prämiert, nachdem er sein ganzes Können bei einem Wettbewerb unter Beweis gestellt hatte. Schon 1903 war das Grundstück Wasservorstadt 12 in Zeitz durch Kauf in seinen Besitz gekommen. Aufgrund der relativ ungünstigen Lage direkt am Mühlgraben war die Fleischerei wiederholt überschwemmt worden, was die Existenz des Betriebes mehrmals ernsthaft gefährdet hatte.