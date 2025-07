Der Schriftzug für die mit elektrischem Betrieb ausgestattete „Wurst-Fabrik“ am Seitengiebel des Hauses von Karl Wahl in der Wasservorstadt 12 war besonders gut zu lesen, wenn man aus Richtung Wendischer Berg in das damals sehr lebendige Stadtviertel gelangte. Gleich neben Wahls Haus und nur durch den Mühlgraben von diesem getrennt befand sich das Landratsamt des Kreises Zeitz.

Zeitz/MZ. - Das Fleischerhandwerk stand in Zeitz einst hoch im Kurs. In ihrer hiesigen, sehr traditionsbewussten Innung gaben die Altmeister den Ton an. An eine industrielle Massenproduktion in riesigen Fleischfabriken oder Zerlegebetrieben war früher überhaupt nicht zu denken.