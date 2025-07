Nach dem jüngsten Treffen des Wittenberger Friedenskomitees wächst die Kritik an einem AfD-Stadtrat. Die FDP zieht Konsequenzen, ein Mitgründer verlässt das Gremium. Was gesagt wurde – und warum sich der Stadtrat später korrigiert.

AfD-Stadtrat in der Kritik: Streit um Aussage beim Wittenberger Friedenskomitee

Politischer Konflikt in Wittenberg

Im Rahmen des Wittenberger Friedenskomitees hat sich ein Stadtrat der rechtsextremen AfD in beileidigender Weise über Palästinenser geäußert.

Wittenberg/MZ. - Für Unfrieden im Wittenberger Friedenskomitee gesorgt hat eine Äußerung des Stadtrats Helmut Poenicke von der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD. Im Treffen am 25. Juni im Café der Begegnung wurde der Nahostkonflikt diskutiert. Genauer ging es um das Thema „Wie globale Eskalationen unsere Gesellschaft vor Ort spalten – und was wir dagegen tun können.“