Von AfD bis DKP: Wie das Friedenskomitee in Wittenberg politische Gräben überwinden will

Wittenberg/MZ. - In ihren politischen Ansichten könnten sie kaum unterschiedlicher sein: Die Mitglieder des Wittenberger Friedenskomitees, das sich einmal monatlich im Café der Begegnung trifft, gehören der SPD, der FDP, dem BSW oder der AfD an. Sie sind Rentnerinnen, Pfarrer, Landwirte oder Politiker. Viele Gemeinsamkeiten dürfte die etwa 17-köpfige Truppe also nicht haben. Trotzdem kommen sie seit etwa einem Jahr regelmäßig in unterschiedlicher Zusammensetzung zusammen, um eine zentrale Frage zu diskutieren: Wie können wir Frieden aktiv gestalten?