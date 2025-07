Weltsportspiele in Amerika Harzer Polizistinnen bringen neun Medaillen und spannende Eindrücke mit aus den USA

Die Harzer Polizistinnen Heike Gordziel und Julia Heitmann kämpften bei den „World Police and Fire Games“ in Amerika um Weltmeistertitel. Was sie bei den Spielen und abseits der Wettkampfstätten erlebt haben.