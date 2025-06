Die Harzer Polizistinnen Heike Gordziel und Julia Heitmann kämpfen bei den „World Police and Fire Games“ in Amerika um Medaillen. Warum die Sportlerinnen keine Unbekannten sind und worauf sie sich besonders freuen.

Landkreis Harz/MZ. - „Welcome to Sweet Home Alabama“ ist in weißen Buchstaben auf dem dunkelgrünen Straßenschild zu lesen. Die „Süße Heimat Alabama“ heißt zwei Polizistinnen aus dem Landkreis Harz willkommen: Julia Heitmann vom Polizeirevier Halberstadt und Heike Gordziel vom Kommissariat Quedlinburg nehmen an den „World Police and Fire Games“ (WPFG) in dem Bundesstaat im Südosten der USA teil. Die WPFG sind die internationalen Sportwettkämpfe für Angehörige von Polizei, Feuerwehr, Zoll und Justiz.