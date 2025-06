Am Rande der Innenstadt feiert die Seniorenresidenz Merseburg Richtfest. Der Betreiber will dort Platz für 137 Patienten und über 100 Beschäftigte schaffen – und einen Friseur.

Merseburg/MZ. - Wenn die anderen Gewerke die Energie von Jens Berger übernehmen, wäre Merseburgs neuestes Pflegeheim wohl zum Ende des Sommers fertig. Mit Schmackes ließ der Teutschenthaler Zimmermann am Mittwoch das Sektglas an der Fassade des Rohbaus zwischen Brühl und Preußerstraße zerschellen. Von den Gästen des Richtfests gab es reichlich Applaus, bevor sich Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) und die Verantwortlichen der beteiligten Firmen beim Einschlagen der langen Zimmermannsnägel in einen symbolischen Balken mühten.