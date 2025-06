Seit Montagabend tröpfelt es in Wülknitz und Piethen nur noch aus der Wasserleitung - mal etwas mehr, mal etwas weniger. Was die Hintergründe sind.

Drei Rohrbrüche in kurzer Zeit - Wie lange es in Wülknitz und Piethen noch Wasserprobleme gibt

Wülknitz/Piethen/MZ. - Seit Montagabend, so beschreibt es der Leser, kommt kaum noch Wasser aus der Leitung.

„Erst war es etwas gedrosselt, dann irgendwann kam gar nichts mehr.“ Am Dienstagmorgen sei die Lage besser gewesen, doch im Laufe des Tages sei es wieder weniger Wasser geworden – zum Duschen jedenfalls ungeeignet. Ob die MZ vielleicht mehr wisse, fragte der Mann aus Wülknitz. Immerhin handele es sich um ein längerfristiges Problem, das mehrere Orte betreffe.

Midewa bestätigt drei Rohrbrüche in Köthen und im Südlichen Anhalt in kurzer Zeit

Die Köthener Redaktion fragte bei Alexandra Müller von der Pressestelle der Midewa nach. „Wir haben am Montagabend und Dienstagmorgen insgesamt drei Rohrbrüche verzeichnet: einen Rohrbruch in der Stadt Köthen auf der Zubringerleitung nach Wülknitz und zwei Rohrbrüche in der Stadt Südliches Anhalt, im Ortsteil Piethen“, antwortete sie am Mittwochabend.

So sei am Montagabend gegen 20 Uhr ein Rohrbruch zwischen dem Wasserzählerschacht Wülknitz und Pilsenhöhe festgestellt worden. „Die Kollegen haben sofort die Trinkwasserversorgung eingestellt und eine Notversorgung für die Kunden in Klein- und Großwülknitz sowie in Wörbzig eingerichtet“, so Müller. In dieser Zeit kam es zu Beeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung. Eine Bandansage am Telefon habe am Dienstag die insgesamt knapp 900 Kunden der drei betroffenen Ortschaften über einen möglichen verminderten Wasserdruck informiert.

Am Dienstagmorgen sei damit begonnen worden, den Rohrbruch mit Unterstützung der Firma Kuhlmann Leitungsbau aus Bernburg zu beheben. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten am Donnerstag im Laufe des Tages beendet werden können“, so die Pressesprecherin. Das sich direkt an der Bruchstelle befindliche Gewerbe werde mit Hilfe des Wassertankwagens versorgt, der ein Fassungsvermögen von 10.000 Liter hat.

In Piethen stand am Dienstag Wasser auf der Straße und auf dem Fußweg

Doch damit nicht genug: Am Dienstag gegen 8 Uhr haben Bürger aus Piethen angerufen und zwei weitere Rohrbrüche bei der Midewa gemeldet. Wasser trat laut Alexandra Müller sowohl aus der Straße, als auch aus dem Fußweg aus. „Durch ein frühzeitiges Umschiebern der Trinkwasserversorgung wurde die Versorgung nach kurzer Zeit für die insgesamt etwa 220 Einwohner der Ortschaft teilweise wieder sichergestellt. Darüber hinaus wurden zwei Wasserwagen aufgestellt.“ Der erste Rohrbruch konnte am Dienstagmittag behoben werden, der zweite gegen 16 Uhr.